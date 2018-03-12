Год малой родины

По словам главы Администрации Президента, ощущение родного дома у нее возникает еще на въезде в Полоцк. Она старается чаще сюда приезжать и не сомневается, что каждый любит те места, где родился. "Чем старше становишься, тем это острее ощущаешь", - отметила Наталья Кочанова.
"Меня вдохновляет родная земля, родной край. Возможности для творчества я ищу и в своей работе. Многие проекты и интерактивные акции - тоже в каком-то смысле мое творчество", - отметил Наум Гальперович.
"Особое внимание ежегодно уделяется наведению порядка в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним землях. Несомненно, облик наших деревень, агрогородков изменился в лучшую сторону", - сказал Сергей Ашмянцев.
Девятый год подряд Минск станет площадкой для презентации дошкольниками и младшими школьниками своих мини-исследований. Фестиваль традиционно проводится в два этапа: первый - районный (городской), второй - областной (в форме заочного отбора работ).
Данная инициатива стала победителем третьего конкурса местных инициатив в рамках проекта международной технической помощи "От истоков к развитию", который реализуется местным фондом развития сельских территорий "Возрождение-Агро".