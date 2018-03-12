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Год малой родины

Год малой родины

Годом малой родины объявлен 2018 год в Беларуси.

Наталья Кочанова. Фото из архива
Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
11 марта 2018, 21:35
По словам главы Администрации Президента, ощущение родного дома у нее возникает еще на въезде в Полоцк. Она старается чаще сюда приезжать и не сомневается, что каждый любит те места, где родился. "Чем старше становишься, тем это острее ощущаешь", - отметила Наталья Кочанова.
Школьники в Кричеве распишут скамейки по мотивам сказок
7 марта 2018, 16:33
Расписывать скамейки будут школьники, по мотивам белорусских, русских народных и зарубежных авторских сказок.
Ученики и педагоги школы в Березовском районе своими силами создали новый кабинет труда
7 марта 2018, 08:59
На днях в школе открылся новый кабинет обслуживающего труда для девочек. Учебный класс создан хозспособом на базе биологического комплекса школы без посторонней помощи.
Наум Гальперович. Фото из архива
Гальперович: меня вдохновляет родная земля
6 марта 2018, 13:27
"Меня вдохновляет родная земля, родной край. Возможности для творчества я ищу и в своей работе. Многие проекты и интерактивные акции - тоже в каком-то смысле мое творчество", - отметил Наум Гальперович.
Конкурс чтецов стихов Евгении Янищиц организуют в Пинском районе
6 марта 2018, 09:14
Мероприятие будет проходить на протяжении всего года. Конкурс объявят среди учреждений образования, а также предприятий и организаций.
Фото из архива
Субботин: если каждый сделает полезное для своей малой родины, Беларусь расцветет новыми красками
6 марта 2018, 07:44
По словам Александра Субботина, понятие малой родины для него не ограничивается только конкретным населенным пунктом. "Малая родина - это и вся Витебщина.
В Год малой родины следует особое внимание уделить благоустройству деревень - Ашмянцев
3 марта 2018, 18:16
"Особое внимание ежегодно уделяется наведению порядка в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним землях. Несомненно, облик наших деревень, агрогородков изменился в лучшую сторону", - сказал Сергей Ашмянцев.
Фото из архива
В Минске на фестивале "Я - исследователь" около 100 детей посвятят свои работы малой родине
3 марта 2018, 10:22
Девятый год подряд Минск станет площадкой для презентации дошкольниками и младшими школьниками своих мини-исследований. Фестиваль традиционно проводится в два этапа: первый - районный (городской), второй - областной (в форме заочного отбора работ).
Новые экспозиции о быте белорусов открываются в музее хлеба в Чечерском районе
2 марта 2018, 08:31
На выставочных площадях посетители смогут увидеть стилизованный крестьянский двор с колодцем-журавлем, мельницей, домиком для козы и другими объектами.
Славгород. Фото из архива
Парк любви и согласия в Год малой родины украсит Славгород
1 марта 2018, 17:13
Данная инициатива стала победителем третьего конкурса местных инициатив в рамках проекта международной технической помощи "От истоков к развитию", который реализуется местным фондом развития сельских территорий "Возрождение-Агро".
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