IV Форум регионов Беларуси и России начался 29 июня в Москве. В текущем году форум посвящен сотрудничеству Беларуси и России в инновационной сфере.

Пленарное заседание форума состоится на тему "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". Программой форума предусмотрены также секционные заседания с участием профильных министерств и ведомств, представителей бизнеса двух стран.

Во время форума открылась выставка, на которой представлены новейшие производственно-технические разработки, важнейшие совместные проекты в области промышленности и высоких технологий. В дни форума работает ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой участвуют около 60 предприятий Беларуси.