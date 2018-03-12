В 2018 году Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет. К вековому юбилею мы подготовили цикл архивных материалов, которые еженедельно будут выходить под общим названием "К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Это документальные материалы, досье, заметки о событиях и лицах в истории страны, а также интервью и воспоминания сотрудников, которые стояли у истоков, развивали информационную службу Беларуси в советские годы и период суверенитета. В цикле БЕЛТА - пестрая мозаика публикаций как отражение 100 лет истории агентства и нашей страны.