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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"

К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"

В 2018 году Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет. К вековому юбилею мы подготовили цикл архивных материалов, которые еженедельно будут выходить под общим названием "К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Это документальные материалы, досье, заметки о событиях и лицах в истории страны, а также интервью и воспоминания сотрудников, которые стояли у истоков, развивали информационную службу Беларуси в советские годы и период суверенитета. В цикле БЕЛТА - пестрая мозаика публикаций как отражение 100 лет истории агентства и нашей страны.

К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Беспокойная репортерская судьба
5 марта 2018, 10:59
О том, как строилась работа агентства в довоенное время, расскажем словами корреспондента БЕЛТА Николая Бутримовича.
Фотокорреспондент БЕЛТА Владимир Лупейко. 1943 год
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Взгляд через объектив: Владимир Лупейко
26 февраля 2018, 11:10
Сегодня фотоархив БЕЛТА - один из самых крупных хроникальных фондов Беларуси. В нем более 200 тыс. только электронных фотографий, не считая негативов.
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Так начиналась фотохроника БЕЛТА
19 февраля 2018, 11:18
В середине 1939 года Совнарком БССР постановил создать в составе БЕЛТА редакцию фотохроники и фотогазеты. Для этого на баланс агентства были переданы помещения и производственные цеха бывшего Белорусского отделения треста "Союзфото".
Колхозный трактор. 1931 год
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Исключительно через Белорусское телеграфное агентство
12 февраля 2018, 11:14
Свертывание НЭПа в стране в конце 20-х годов, начало индустриализации и коллективизации, усиление административно-командных методов в управлении экономикой и обществом вновь вывели на первый план идеологическую составляющую в работе информационных агентств Советского Союза.
&quot;Дажынкі-96&quot;. На улицах Столина шумел праздник. Брестская область, 7-8 сентября 1996 года
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Труженикам села посвящается
9 февраля 2018, 11:06
В суверенной Беларуси появилась традиция по итогам сельскохозяйственного года чествовать работников агропромышленного комплекса.
Олимпийская прогулка. В легкоатлетическом манеже Топа принял старт. 18 апреля 1978 года
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Олимпийский огонь в Минске
8 февраля 2018, 11:10
19 июля 1980 года фирменным поездом "Белоруссия" из Москвы в Минск прибыл олимпийский огонь. Белорусская столица принимала отборочные матчи футбольных соревнований Московской Олимпиады-80.
Крестьяне одного из сельсоветов Белоруссии покупают облигации Государственного займа. 1 февраля 1926 года
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". БелКТА и НЭП
5 февраля 2018, 11:21
18 января 1924 года БелРОСТА было реорганизовано в Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства. Создание новой структуры - БелКТА - всецело отвечало потребностям объявленной советским руководством новой экономической политики (НЭПа).
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". 10 заповедей советского журналиста
29 января 2018, 11:06
В 1921 году журналисты РОСТА в Витебской губернии выпустили инструктивный "Журнал Витебского отделения РОСТА" для работников местных газет.
Академия наук БССР. Минск, 1960 год. Фото БЕЛТА
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Один день белорусской науки
26 января 2018, 11:00
28 января отмечается День белорусской науки. Этот праздник был установлен в 1993 году. Журналисты БЕЛТА за всю историю существования агентства написали множество материалов о науке.
Из &quot;Журнала Витебского отделения РОСТА&quot;. №1, 1921 год
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Искрометная сатира Теревсата
22 января 2018, 11:00
Идея его организации пришла руководителю Витебского отделения Российского телеграфного агентства (ВитРОСТА), поэту-сатирику Михаилу Пустынину, задумавшему оживить "Окна РОСТА" - агитационные плакаты, создаваемые местными поэтами и художниками, работавшими в системе РОСТА.
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