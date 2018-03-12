Морозы в Беларуси

Офицер немедленно организовал работу своих подчиненных по эвакуации замерзших людей - их перевезли в воинскую часть, отогрели, накормили. Также были предприняты меры, чтобы осветить зону остановки автобуса, пока его не отбуксировали в безопасное место с помощью тягача военных.
К мероприятиям по реагированию на морозы привлечено 26 штатных сотрудников организации и 43 волонтера отрядов быстрого реагирования. Используются не только палатки с генераторами и вспомогательное оборудование, но также вездеходы для оказания помощи на дорогах и труднодоступных территориях.
Мобильный пункт обогрева Красного Креста начал работать в последние дни, когда в регионе установились сильные морозы. Целевой группой волонтеров отряда быстрого реагирования являются автомобилисты и лица без определенного места жительства.