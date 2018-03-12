Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея.

На нынешней Олимпиаде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Анна Гуськова 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Затем трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева выиграла серебро в масс-старте. Затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету. Белорусские спортсмены заняли в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.