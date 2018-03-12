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Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея.

На нынешней Олимпиаде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Анна Гуськова 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Затем трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева выиграла серебро в масс-старте. Затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету. Белорусские спортсмены заняли в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.

Школьники из США подготовили для белорусских олимпийцев открытки
7 марта 2018, 15:46
Перед каждой Олимпиадой все школы в штате выбирают страны, за которые они болеют во время Игр. Наш класс выбрал три страны, среди которых были Беларусь, Польша и Швейцария.
Александр Лукашенко
Лукашенко намерен провести принципиальный разговор с руководителями федераций зимних видов спорта
4 марта 2018, 15:44
"В ближайшее время у нас состоится очень принципиальный, серьезный разговор на злобу дня с руководителями федераций зимних видов спорта, председателями наблюдательных советов, которые возглавляют генералы и министры. Сегодня они смотрят, как выкрутиться. Ничего у них не получится. Мы, в конце концов, тратим народные деньги, и немалые", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Посол США проспорил 14 пицц норвежским дипломатам, поставив на победу американцев на Олимпиаде
3 марта 2018, 14:58
Сборная Норвегии не только стала лидером по количеству завоеванных наград, но и побила мировой рекорд. Спортсмены из скандинавской страны стали обладателями 39 наград.
Лыжник Сергей Долидович выставил на благотворительный аукцион смартфон из Пхенчхана
28 февраля 2018, 18:19
Смартфоны с олимпийскими кольцами на корпусе были выпущены ограниченной серией для участников Игр в Пхенчхане. В мире таких телефонов всего 4 тыс.
Людмила Волчек
Беларусь на зимней Паралимпиаде-2018 представят 15 спортсменов, знаменосцем будет Людмила Волчек
28 февраля 2018, 10:59
Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси на церемонии открытия 9 марта будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан.
Как встречали олимпийскую команду Беларуси на родине. ОНЛАЙН
27 февраля 2018, 13:00
В Национальном аэропорту Минск спортсменов встречали руководители спортивной отрасли во главе с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем и первым заместителем министра спорта и туризма Вячеславом Дурновым.
РЕПОРТАЖ: Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась в Пхенчхане
25 февраля 2018, 17:19
"Страсть объединяет" - под таким девизом прошли XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Эмоций на спортивных площадках на протяжении двух с половиной недель действительно хватало.
Фото Getty Images
Олимпийский флаг передан Пекину во время церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане
25 февраля 2018, 15:17
Столица Китая примет следующие зимние Олимпийские игры. В Пекине уже проходили летние главные старты четырехлетия, которые получились одними из самых удачных в организации.
Во время церемонии
ФОТОФАКТ: Церемония закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане
25 февраля 2018, 15:09
Счет медалям открыло блестящее победное выступление фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике, серебряную награду в масс-старте завоевала биатлонистка Дарья Домрачева.
Во время церемонии
Церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане будет посвящена новому поколению и стойкости духа человека
25 февраля 2018, 13:52
В праздничном шоу, которое начнется в 14.00 по белорусскому времени, на олимпийском стадионе планируется участие многих представителей правительств зарубежных стран, руководителей международных спортивных организаций и др.
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