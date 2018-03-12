Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Михаил Ковалев: Беларуси необходимо перенять опыт США и ввести в школах предмет "Экономика"
27 апреля 2016, 09:38
Особое внимание в недавнем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко уделил теме образования, отметив, что преподавание в белорусских вузах не ориентировано на решение сегодняшних задач. Еще одним нерешенным важным вопросом, подчеркнул он, остается подготовка и переподготовка специалистов в соответствии с потребностями экономики. "Нельзя допустить разрыва между научно-техническим уровнем нового производства и квалификацией кадров.