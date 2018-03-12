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Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля 2016 года обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Развитие атомной энергетики и нанотехнологий поможет ускорить создание высокотехнологичных рабочих мест - эксперт
28 апреля 2016, 07:34
По мнению Ирины Новиковой, одним из ключевых моментов Послания можно считать тезисы главы государства о необходимости скорейшего внедрения инновационных технологий.
Зась отмечает четкое обозначение приоритетов системы национальной безопасности на пятилетку
27 апреля 2016, 21:59
"Глава государства в Послании белорусскому народу и Национальному собранию говорил об этом. Думаю, в таком же ключе вопрос будет звучать и на предстоящем V Всебелорусском народном собрании, - отметил Станислав Зась.
Оптимизация госаппарата может предполагать исключение "передаточных звеньев" - депутат
27 апреля 2016, 21:39
По мнению депутата, оптимизация государственного аппарата в Беларуси может иметь место, однако к этому вопросу подходить огульно нельзя.
Качество образования напрямую зависит от постоянного совершенствования педагога - депутат
27 апреля 2016, 20:16
"Реформы системы образования в стране прошли, сейчас эта сфера должна совершенствоваться. Если учитель не владеет современными технологиями, как он может работать с учениками? Он должен стоять на вершине всех знаний", - считает Олег Левшунов.
Более 400 молодых врачей прибудут в Брестскую область в 2016 году
27 апреля 2016, 19:02
За последние годы в Брестской области удалось заполнить значительную часть вакантных мест в учреждениях здравоохранения выпускниками вузов. "Еще года четыре назад в регионе не хватало около 800 врачей.
Леонид Цуприк. Фото из архива
Спортсменам Брестской области по силам завоевать еще не меньше 10 олимпийских лицензий - Цуприк
27 апреля 2016, 17:21
Леонид Цуприк солидарен с главой государства, что болельщики вправе ожидать от спортсменов достойного выступления в Рио-де-Жанейро.
Культура является важным ресурсом для повышения эффективности социальных институтов - мнение
27 апреля 2016, 16:34
"Культуру часто называют двигателем экономического развития, поэтому не зря Президент в своем Послании сделал акцент на том, что она должна играть более активную роль в сплочении народа вокруг созидательных целей", - сказал Виктор Кириенко.
Карлос Ларреа Давила. Фото из архива
Беларусь привержена ценностям мира и глобальной безопасности - посол Эквадора
27 апреля 2016, 12:12
"Принятие современной Военной доктрины, имеющей оборонительный характер, укрепление потенциала Вооруженных Сил - это, на мой взгляд, также существенный вклад Беларуси в борьбу с терроризмом в глобальном контексте", - добавил Карлос Ларреа Давила.
Александр Шумилин. Фото из архива
В программу инновационного развития до 2020 года заложены принципиально новые подходы - Шумилин
27 апреля 2016, 11:30
"В новой программе инновационного развития, которая находится на рассмотрении в правительстве, предусмотрено несколько принципиальных отличий от предыдущих программ. В частности, предусматривается появление прямых источников финансирования проектов за счет централизации инновационных фондов", - пояснил он.
Михаил Ковалев: Беларуси необходимо перенять опыт США и ввести в школах предмет "Экономика"
27 апреля 2016, 09:38
Особое внимание в недавнем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко уделил теме образования, отметив, что преподавание в белорусских вузах не ориентировано на решение сегодняшних задач. Еще одним нерешенным важным вопросом, подчеркнул он, остается подготовка и переподготовка специалистов в соответствии с потребностями экономики. "Нельзя допустить разрыва между научно-техническим уровнем нового производства и квалификацией кадров.
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