Поставки белорусского продовольствия в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию России с территории Беларуси следующего молочного сырья вводятся с 15 марта 2018 года.
Комментируя идею о создании независимой лаборатории по оценке качества продовольствия, госсекретарь заметил, что он положительно относится к любой инициативе, которая поможет снизить накал страстей вокруг данной темы.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом проведенных переговоров с белорусской стороной, а также гарантий замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина, восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий.
Россельхознадзор с 18 августа 2017 года отменяет временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятия Минской области ООО "Велград", а также на поставки продукции ОАО "Пружанский молочный комбинат
"Продукции на складах сейчас нет, темп роста экспорта в Россию - 128%. По поставкам вопросы есть, многие из них надуманы, они снимаются. Сейчас открыт Могилевский мясокомбинат, Минская область, Березовский сыродельный комбинат, на днях откроют Пружаны и Кобрин", - рассказал Михаил Русый.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с 5 июля 2017 года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", - говорится в сообщении.
"На сегодняшний день продолжают действовать ограничения по двум крупным мясокомбинатам, четырем крупным птицеводческим предприятиям и по 19 молочным предприятиям, из которых три закрыты полностью, а 16 - частично", - сказал Леонид Заяц.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с 21 июня отменяются временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Слуцкий мясокомбинат" и ЗАО "Агрокомбинат Несвижский".