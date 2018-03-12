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Поставки белорусского продовольствия в Россию

Поставки белорусского продовольствия в Россию

Беларусь и Россия продолжают в Москве переговоры по поставкам белорусской молочной продукции
5 марта 2018, 14:20
В министерстве отметили, что в понедельник делегация Беларуси продолжает диалог с российскими коллегами, чтобы найти решение по вопросу запрета ввоза белорусской молочной продукции.
Фото из архива
Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 15 марта
5 марта 2018, 13:32
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию России с территории Беларуси следующего молочного сырья вводятся с 15 марта 2018 года.
Во время форума. Фото посольства Беларуси в Москве
Для урегулирования споров по поставкам в Россию белорусских продуктов не до конца задействованы механизмы ЕАЭС - Рапота
22 ноября 2017, 12:36
Комментируя идею о создании независимой лаборатории по оценке качества продовольствия, госсекретарь заметил, что он положительно относится к любой инициативе, которая поможет снизить накал страстей вокруг данной темы.
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
18 августа 2017, 19:19
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом проведенных переговоров с белорусской стороной, а также гарантий замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина, восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий.
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий
18 августа 2017, 11:08
Россельхознадзор с 18 августа 2017 года отменяет временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятия Минской области ООО "Велград", а также на поставки продукции ОАО "Пружанский молочный комбинат
Михаил Русый. Фото из архива
Беларусь рассчитывает на скорое снятие ограничений по поставкам в Россию молочки из Пружан и Кобрина
12 июля 2017, 15:04
"Продукции на складах сейчас нет, темп роста экспорта в Россию - 128%. По поставкам вопросы есть, многие из них надуманы, они снимаются. Сейчас открыт Могилевский мясокомбинат, Минская область, Березовский сыродельный комбинат, на днях откроют Пружаны и Кобрин", - рассказал Михаил Русый.
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз сыра с Березовского сыродельного комбината
5 июля 2017, 09:10
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с 5 июля 2017 года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", - говорится в сообщении.
Ограничения на поставку продовольствия в Россию продолжают действовать для 25 предприятий Беларуси
30 июня 2017, 17:23
"На сегодняшний день продолжают действовать ограничения по двум крупным мясокомбинатам, четырем крупным птицеводческим предприятиям и по 19 молочным предприятиям, из которых три закрыты полностью, а 16 - частично", - сказал Леонид Заяц.
Михаил Мясникович и Сергей Рахманов
Мясникович о поставках продовольствия в РФ: любой спор должен решаться по согласованной в ЕЭК схеме
22 июня 2017, 16:27
В комиссии отработан порядок урегулирования спорных вопросов, однако на практике взаимодействие сторон идет не по этой схеме.
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки говядины для четырех предприятий Минской области
20 июня 2017, 19:49
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с 21 июня отменяются временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Слуцкий мясокомбинат" и ЗАО "Агрокомбинат Несвижский".
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