Пресс-тур журналистов китайских СМИ в Беларуси

Пресс-тур журналистов китайских СМИ по Беларуси проходит с 1 по 7 мая.
Среди участников пресс-тура - сотрудники информационных агентств, электронных средств массовой информации и др. Для иностранных гостей подготовлена насыщенная программа пребывания, в том числе они приглашены на XXI Международную специализированную выставку "СМI ў Беларусі", которая пройдет в Минске 3-6 мая. КНР в этом году выступает специальным гостем выставки.
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