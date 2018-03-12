Пресс-тур журналистов китайских СМИ в Беларуси

Пресс-тур журналистов китайских СМИ по Беларуси проходит с 1 по 7 мая.

Среди участников пресс-тура - сотрудники информационных агентств, электронных средств массовой информации и др. Для иностранных гостей подготовлена насыщенная программа пребывания, в том числе они приглашены на XXI Международную специализированную выставку "СМI ў Беларусі", которая пройдет в Минске 3-6 мая. КНР в этом году выступает специальным гостем выставки.