Снегопады в Беларуси

Идею вылепить снежного великана предложил депутат сельсовета, заместитель директора Мозырского драматического театра имени И.Мележа Иван Бойко. В процесс создания активно включились соседи, внуки инициатора.
На дороги вышло 1079 единиц техники: 502 пескосолераспределителя, 335 тракторов, 72 автогрейдера, 158 погрузчиков, 12 роторов. Для обработки покрытия было израсходовано около 7,8 тыс. т песко-соляной смеси и порядка 2,3 тыс. т чистой соли.
Южный циклон, который проходил по Беларуси, зацепил южные и восточные районы области. Сильный снег шел в Витебске, Лепеле и Березинском заповеднике. По области выпало от 9 до 20 мм осадков, что соответствует 0,6 - 1,5 декадной нормы.
Ежедневно в местах дислокации воинских частей и подразделений по всей республике выделяется несколько тракторов и около 750 военнослужащих, свободных от выполнения служебных обязанностей. И в две смены (с 8.00 до 12.00, с 15.00 до 19.00) бойцы помогают расчищать улицы и дворы от снега.