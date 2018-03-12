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Улучшение условий ведения бизнеса

Улучшение условий ведения бизнеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября 2017 года подписал указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц". Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал декрет №7 "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.

Фото из архива
Сергей Ашмянцев: Депутаты должны больше внимания уделять поддержке малого и среднего бизнеса на селе
3 марта 2018, 17:02
"Самый главный вопрос, и Президент на это вчера обращал внимание, - занятость населения. Конечно, это задача местных органов власти, в том числе представительной", - отметил Сергей Ашмянцев.
Фото из архива
В Беларуси можно будет использовать цифровую рукописную подпись
2 марта 2018, 16:43
В соответствии с постановлением №65 цифровая рукописная подпись может проставляться как удаленно с использованием специальных программно-аппаратных средств (в том числе планшетов и дисплеев), так и при личном присутствии клиента в отделении банка.
Фото из архива
Уточнен ряд вопросов по электронным документам для госрегистрации и ликвидации юрлиц и ИП
2 марта 2018, 16:18
Уточнены формулировки отдельных положений инструкции о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности).
Белинвестбанк в 2018 году в три раза увеличит финансирование стартап-компаний и других субъектов МСП
2 марта 2018, 08:16
"В 2018 году Белинвестбанк за счет средств Банка развития направит на поддержку стартап-компаний и других субъектов малого и среднего бизнеса Br31 млн", - подчеркнули в банке.
Фото из архива
Установлены предельные значения выручки для малого бизнеса за 2017 год для оказания господдержки
1 марта 2018, 18:08
Документ принят на основании положения об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах господдержки МСП.
Фото из архива
МАРТ разъяснил применение отдельных норм декрета о развитии предпринимательства
1 марта 2018, 18:07
Со дня вступления в силу декрета №7 (26 февраля 2018 года) согласовывать режим работы розничных торговых объектов, объектов общепита, торговых центров, рынков, режим работы (без) вне торговых объектов с местными исполнительными и распорядительными органами не требуется.
В Беларуси планируется полностью перейти на бесконтактный метод экспертизы проектной документации
1 марта 2018, 14:27
В 2017 году увеличилась доля проектной документации, поступившей на экспертизу в электронном виде.
Дмитрий Семенкевич. Фото из архива
Декрет о развитии предпринимательства ориентирован на добросовестных бизнесменов - Семенкевич
1 марта 2018, 14:14
"Мы понимаем, что во многом открыли лазейки, и сейчас, к примеру, по технической модернизации можно делать все, что угодно. Но потом это чревато ответственностью. Если что-то произойдет, то теперь сам собственник, а не органы Госстройнадзора, будет нести полную ответственность за случившееся", - сказал Дмитрий Семенкевич.
Фото из архива
В Беларуси предлагается отменить ассортиментные перечни для торговли на селе
1 марта 2018, 13:56
"Есть разные позиции, но управление торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ говорит о том, что необходимо постепенно уходить от этих перечней, и мы уже пытаемся сделать первый шаг", - отметила Виолетта Брезовская.
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