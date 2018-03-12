Улучшение условий ведения бизнеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября 2017 года подписал указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц". Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал декрет №7 "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.
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