Алиев утвердил закон об ограничении использования табачных изделий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о применении закона "Об ограничении использования табачных изделий" от 1 декабря 2017 года. Об этом сообщает Trend .

Законопроект предусматривает запрет на курение табачных изделий (сигарет), кальяна и электронных сигарет в основном в образовательных, научных, здравоохранительных учреждениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах и других объектах культуры, зданиях цирка, выставочных залах, в местах проведения спортивных состязаний, концертов и других массовых мероприятий, в торговых объектах, объектах социального обслуживания, административных зданиях аэропортов и морских (речных) портов, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, на автобусных остановках, в общественном транспорте, используемом как для международных, так и внутренних пассажироперевозок, в легковых автомобилях такси, лифтах многоквартирных зданий, местах общего пользования, на детских площадках, в пределах территорий пляжей.

Также этот запрет будет действовать в воспитательных учреждениях и на их территории, в санаторно-курортных учреждениях и на их территории, на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, на рабочих местах, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, в объектах общественного питания, включая кафе и бары, в гостиницах, подземных и надземных переходах, в вестибюлях, на платформах и переходах станций метро, в вагонах.

В соответствии с законом, работодатель выделяет места для курения. Муниципалитеты также будут предпринимать шаги в сфере ограничения использования табачных изделий.-0-