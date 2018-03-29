Азербайджан и Иран договорились о совместной разработке месторождений в Каспийском море

Азербайджан и Иран подписали документы о сотрудничестве по итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани в Баку. Об этом сообщает
В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море; соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара - Решт на территории Ирана; меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между Министерством экономики Азербайджана и Министерством промышленности, промыслов и торговли Ирана в области промышленности; программа действий относительно меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Азербайджана и Министерством здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана в области здравоохранения и медицинской науки и другие документы.-0-
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