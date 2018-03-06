Азербайджан и Марокко расширят сотрудничество в нескольких ключевых сферах

Азербайджан и Марокко продолжат сотрудничество в нескольких ключевых сферах, сообщает
"Мы обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, а также необходимость сотрудничества представителей частного сектора наших стран", - сказал Эльмар Мамедъяров.
Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили возможное проведение совместного бизнес-форума, а также реализацию ряда совместных проектов, которые будут подробно обсуждены в конце 2018 - начале 2019 года.
Эльмар Мамедъяров также добавил, что Марокко и Азербайджан в рамках сотрудничества оказывают друг другу большую поддержку в международных организациях.
Нассер Боурита, в свою очередь, отметил, что отношения между Азербайджаном и Марокко будут развиваться не только на дипломатическом уровне, но и посредством активного экономического сотрудничества.
"Мы с моим коллегой обсудили ряд очень важных задач, и я рад сообщить, что наши взгляды по их решениям сходятся. Экономическое сотрудничество между нашими странами должно быть таким же сильным, как и политическое. В ближайшем будущем будут подготовлены предложения по сотрудничеству между деловыми кругами Азербайджана и Марокко", - сказал Нассер Боурита.
Министр также добавил, что у стран имеется большой инвестиционный потенциал, который станет одним из ключевых аспектов двустороннего сотрудничества.
Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Марокко установлены в декабре 1992 года. Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Марокко по итогам 2017 года составил примерно $3,9 млн.-0-
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