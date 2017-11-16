Азербайджан избран вице-президентом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на следующий год и наряду с Бахрейном, Бразилией, Испанией, Зимбабве и Китаем избран членом бюро комитета. Об этом сообщили Trend в Министерстве культуры и туризма.

Внеочередная сессия Комитета всемирного наследия состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО. В сессии приняли участие 12 новоизбранных стран-членов. Азербайджан в 2015 году был избран членом этого комитета на четыре года.

Председателем Комитета наследия на следующий год был избран Бахрейн. 42-ю сессию комитета планируется провести в следующем году в столице Бахрейна городе Манама.

Комитет всемирного наследия является важной структурой организации, отвечающей за эффективное исполнение Конвенции ЮНЕСКО 1972 года по охране культурного и природного наследия, включение в Список всемирного наследия культурных и природных памятников, а также охрану этих памятников и сохранение культурного наследия.

Комитет всемирного наследия включил в этот представительный список два культурных памятника Азербайджана - Ичеришехер в 2000 году и Гобустанский заповедник в 2007 году. В настоящее время Азербайджан ведет активную работу по включению в этот список новых памятников.-0-