Азербайджан намерен стимулировать экспорт продуктов интеллектуальной собственности

В Азербайджане появилась необходимость стимулировать продажи продуктов интеллектуальной собственности на внешнем рынке, сказали
Особую роль в этом сыграет создание так называемого "цифрового моста", работа над которым ведется совместно с информационно-вычислительным центром (ИВЦ) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
"В позапрошлом году мы подписали с ИВЦ документ о создании в стране инфраструктуры безопасности цифровой подписи. С нашей стороны все работы завершены. Мы считаем, что уже появилась необходимость стимулирования продаж продуктов интеллектуальной собственности на внешнем рынке. По этому вопросу мы сегодня общаемся с информационно-вычислительным центром и готовимся реализовать этот проект", - сказали в компании.
Как заявили ранее в ИВЦ, усилия центра в настоящее время направлены на признание азербайджанской е-подписи в других странах. В этой связи планируется сформировать новую инфраструктуру, так называемого сертификационного центра, играющего роль моста со странами региона.
Переговоры в этом направлении ведутся с Турцией и определяются технологические подходы для реализации поставленной цели. Преимуществом станет то, что каждый гражданин, находясь у себя в офисе или дома, сможет открыть банковский счет в Турции, или подписать нужный ему документ. Центр параллельно работает над взаимным признанием е-подписи и с другими странами.-0-
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