Азербайджан огласил объемы добычи нефти с крупнейшего блока месторождений

На азербайджанском блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на Каспийском море с начала добычи в ноябре 1997 года первой нефти и до 1 декабря 2017 года было добыто 445 млн т нефти и 140 млрд куб.м попутного газа. Об этом говорится в статье первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахта Юсифзаде, опубликованной в газете "Республика", сообщает
По словам Хошбахта Юсифзаде, из общего объема добытой с АЧГ нефти 250 млн т (56%) приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана.
"Из 460 млн т нефти, экспортированной Азербайджаном на мировые рынки на 1 декабря 2017 года, 350 млн т пришлись на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)", - говорится в статье.
Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.-0-
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