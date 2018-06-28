Азербайджан проведет широкомасштабные учения с участием 20 тыс. военнослужащих

В Азербайджане с 2 по 6 июля пройдут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии. Данный план утвердил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, сообщает
К учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбовыми и штурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами беспилотных летательных аппаратов.
В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.-0-
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