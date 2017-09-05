Азербайджан сократил нефтедобычу по обязательствам перед ОПЕК

Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в августе в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend 5 сентября в Министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в августе ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 734,8 тыс. баррелей, из которых 704 тыс. баррелей пришлись на сырую нефть, а 30,8 тыс. баррелей - на конденсат. Ежесуточно экспортировалось 617,6 тыс. баррелей сырой нефти, 30,8 тыс. баррелей конденсата и 6,6 тыс. баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

В декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.-0-