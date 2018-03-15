Азербайджан, Турция, Иран и Грузия расширят сотрудничество в транспортной сфере

Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии в ходе первой четырехсторонней встречи в Баку подписали совместную декларацию. Об этом сообщает
"Декларация расширит сотрудничество между странами в нескольких сферах, включая инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство", - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД.
"Мы с нашими коллегами обсудили возможность развития новых транспортных маршрутов, которые потенциально могли бы облегчить транспортировку грузов в разных направлениях. Из наиболее близких к реализации проектов я могу назвать железную дорогу Решт-Астара, и мы с Иранскими коллегами практически завершили работу над разработкой соглашения по этому поводу", - сказал Эльмар Мамедъяров.
По его словам, грядущие проекты четырехстороннего сотрудничества помогут развить работу многих структур, включая таможенные и экономические институты.
Глава МИД Азербайджана сообщил, что следующая встреча в четырехстороннем формате пройдет в Грузии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4203 BYN
|2.416 BYN
|2.422 BYN
|USD
|1.9581 BYN
|1.956 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4354 BYN
|3.425 BYN
|3.44 BYN