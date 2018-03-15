Азербайджан, Турция, Иран и Грузия расширят сотрудничество в транспортной сфере

Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии в ходе первой четырехсторонней встречи в Баку подписали совместную декларацию. Об этом сообщает Trend .

"Декларация расширит сотрудничество между странами в нескольких сферах, включая инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство", - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД.

"Мы с нашими коллегами обсудили возможность развития новых транспортных маршрутов, которые потенциально могли бы облегчить транспортировку грузов в разных направлениях. Из наиболее близких к реализации проектов я могу назвать железную дорогу Решт-Астара, и мы с Иранскими коллегами практически завершили работу над разработкой соглашения по этому поводу", - сказал Эльмар Мамедъяров.

По его словам, грядущие проекты четырехстороннего сотрудничества помогут развить работу многих структур, включая таможенные и экономические институты.

Глава МИД Азербайджана сообщил, что следующая встреча в четырехстороннем формате пройдет в Грузии.-0-