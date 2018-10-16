Азербайджан вошел в тройку лидеров в номинации "Гастрономический туризм" рейтинга самых популярных туристических направлений National Geographic Traveller Awards 2018. Об этом информирует
Лидером номинации стал Узбекистан, за страну проголосовали 34% участников опроса. Следом идет Италия, она набрала 21% голосов. За Азербайджан отдали голоса 17%, а за Францию - 13%.
Онлайн-голосование проходило на русскоязычном сайте National Geographic с 22 июня по 12 октября.-0-
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