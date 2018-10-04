Азербайджан возглавил список лучших эногастрономических туров в СНГ

Топ-3 лучших эногастрономических туров в СНГ середины осени 2018 года возглавляет гастропутешествия в Азербайджан. Такую информацию приводит аналитическое агентство Турстат, сообщает
Кроме того, в топ-3 эногастрособытий СНГ, популярных у туристов в октябре 2018 года входит праздник граната в Азербайджане. Ближайший праздник граната пройдет в азербайджанском городе Гейчай с 26 октября по 7 ноября.
Для составления рейтинга Турстатом были проанализированы популярность туров и уникальность события.-0-
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