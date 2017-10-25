Азербайджан завершает строительство второго геостационарного спутника

Работы по строительству второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat-38 завершены на 90%, сказал
"Строительные работы будут завершены в январе 2018 года. Запуск спутника запланирован на первое полугодие", - сказал источник.
Выводом спутника на орбиту займется французская компания Arianespace, которая ранее осуществила запуск первого спутника Azerspace/Africasat-1a (46 градусов восточной долготы). Второй спутник Azerspace-2/Intelsat-38 будет размещен на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы. В зону его обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.
Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также выступает поставщиком систем управления спутником.
Azerspace-2/Intelsat-38 будет оснащен транспондерами Ku-диапазонов и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, передачи данных и т.д. Он также будет поддерживать платформу спутникового вещания DTH (Direct-to-Home), что способствует появлению в Азербайджане DTH-операторов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.-0-
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