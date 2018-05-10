Азербайджанская Неделя моды пройдет в Баку 17-19 мая

В Баку с 17 по 19 мая пройдет седьмой сезон Azerbaijan Fashion Week, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщает
Azerbaijan Fashion Week проведет ряд торжественных показов с участием известных дизайнеров из Азербайджана, Казахстана, Грузии и многих других стран, которые ознакомят гостей Недели моды со своими новыми коллекциями сезона осень-зима 2018/19.
На ряду с основными показами Недели моды пройдет традиционный шоу-рум, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона и приобрести модную одежду.
Партнерами Аzerbaijan Fashion Week являются Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Kazakhstan Fashion Week, Tbilisi Fashion Week, Caspian Fashion Week, Belarus Fashion Week, Krasnodar Fashion Week.
Основная цель Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3936 BYN
|2.392 BYN
|2.396 BYN
|USD
|2.0173 BYN
|2.01 BYN
|2.016 BYN
|RUB
|3.2301 BYN
|3.235 BYN
|3.24 BYN