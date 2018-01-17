Азербайджанские студенты разработали "умную" теплицу

Студенты азербайджанского государственного университета нефти и промышленности разработали "умную" теплицу, превосходящую по функционалу зарубежные аналоги. Об этом сообщил Trend близкий к проекту источник Русиф Гусейнов.

По его словам, проект предусматривает полную автоматизацию процесса выращивания овощей в тепличном хозяйстве.

"Студентами создана простая в эксплуатации и надежная система с хорошими рабочими характеристиками. Сегодня азербайджанские предприниматели импортируют подобные решения из Германии и Нидерландов. Решение же, разработанное нашими студентами, ничем не уступает, а во многом даже превосходит функционал зарубежных аналогов. К сожалению, местные разработчики труднее всего продвигают свои решение на внутреннем рынке. Мы намерены презентовать проект "умная теплица" Министерству сельского хозяйства", - сказал Русиф Гусейнов.

Климат в "умной" теплице контролируется автоматически, чтобы изменения погоды не оказывали негативного воздействия на растения. Данное решение также способствуют снижению издержек при выращивании сельхозпродукции, позволяет экономить энергоресурсы, минимизировать влияние человеческого фактора и т.д.-0-