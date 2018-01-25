Азербайджанские ученые создают новые сорта лимона и чая

Азербайджанские ученые проводят исследования по созданию новых сортов чая и лимона в почвенно-климатических условиях Лянкяран-Астаринского региона страны. Об этом сказал на заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) директор Лянкяранского регионального научного центра доктор аграрных наук Фарман Гулиев, сообщает
Фарман Гулиев подчеркнул, что главной задачей, поставленной перед научным центром, является создание сортов и кустов чая в своеобразных почвенно-климатических условиях Лянкяран-Астаринского региона и передача их хозяйствам.
Он отметил, что в прошлом году были проведены исследовательские работы по клоновой селекции, на основании собранных образцов в Государственной службе по регистрации сортов растений и контролю семян при Минсельхозе было определено высокое качество чая.
По словам Фармана Гулиева, целью исследования сортов лимона Лянкярана является сохранение и восстановление морфологической, биологической и экономической значимости менее распространенных в местных условиях сортов, оценка этих сортов на основе современных критериев селекции, выбор и создание новых сортов по показателям качества.-0-
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