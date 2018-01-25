Азербайджанские ученые создают новые сорта лимона и чая

Азербайджанские ученые проводят исследования по созданию новых сортов чая и лимона в почвенно-климатических условиях Лянкяран-Астаринского региона страны. Об этом сказал на заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) директор Лянкяранского регионального научного центра доктор аграрных наук Фарман Гулиев, сообщает Trend .

Фарман Гулиев подчеркнул, что главной задачей, поставленной перед научным центром, является создание сортов и кустов чая в своеобразных почвенно-климатических условиях Лянкяран-Астаринского региона и передача их хозяйствам.

Он отметил, что в прошлом году были проведены исследовательские работы по клоновой селекции, на основании собранных образцов в Государственной службе по регистрации сортов растений и контролю семян при Минсельхозе было определено высокое качество чая.

По словам Фармана Гулиева, целью исследования сортов лимона Лянкярана является сохранение и восстановление морфологической, биологической и экономической значимости менее распространенных в местных условиях сортов, оценка этих сортов на основе современных критериев селекции, выбор и создание новых сортов по показателям качества.-0-