Азербайджанский фильм удостоен награды Международного кинофестиваля

Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Çölçü" ("Степняк") удостоен награды Международного кинофестиваля Cult Critic Movie Awards 2018 January Monthly в категории "Лучший художественный фильм", сообщает Trend .

Таким образом, фильм стал номинантом на награду Jean Luc Godard Award. Вручение награды состоится в середине 2018 в индийском городе Колката в центре Rotary Club.

Фильм снят по заказу Министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. "Степняк" с успехом был представлен на более чем тридцати международных кинофестивалях и кинофорумах (Великобритания, Турция, Таджикистан, Украина, Индия, Индонезия, Румыния и т.д.), признан лучшим в различных номинациях, творческий коллектив отмечен различными наградами и дипломами. Картина была включена в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".-0-