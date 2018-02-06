Азербайджанский город Габала избран туристической столицей исламского мира в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице в Twitter Организации исламского сотрудничества (ОИС), информирует
По итогам десятой конференции министров туризма стран - членов ОИС туристическими столицами исламского мира объявлены два города - Дакка (Бангладеш) и Габала (Азербайджан) на 2019 и 2020 годы соответственно.
В одном из городов, выбранных туристической столицей исламского мира, будет организована Исламская торговая ярмарка.
Туристической столицей исламского мира в 2018 году является иранский город Тебриз.-0-
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