Азербайджанский город Габала избран туристической столицей исламского мира в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице в Twitter Организации исламского сотрудничества (ОИС), информирует Trend .

По итогам десятой конференции министров туризма стран - членов ОИС туристическими столицами исламского мира объявлены два города - Дакка (Бангладеш) и Габала (Азербайджан) на 2019 и 2020 годы соответственно.

В одном из городов, выбранных туристической столицей исламского мира, будет организована Исламская торговая ярмарка.

Туристической столицей исламского мира в 2018 году является иранский город Тебриз.-0-