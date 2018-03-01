Азербайджанский музей ковра удостоен премии Международного совета музеев

Азербайджанский музей ковра удостоен премии "Лучший опыт" в области базы данных нематериального культурного наследия Международным комитетом документации (CIDOC) Международного совета музеев (ICOM), сообщает
Международный комитет документации, созданный в 1950 году, предоставляет рекомендации по передовым методам и развитию в области музейной документации.
Международный совет музеев - неправительственная профессиональная международная организация, созданная в 1946 году в Париже.-0-
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