Бакинский марафон собрал более 18 тыс. участников

Третий "Бакинский марафон-2018" прошел в столице Азербайджана. Об этом сообщает Trend .

Марафон под девизом "Победи ветер!" собрал в этом году более 18 тыс. участников из Азербайджана, Беларуси, Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Великобритании, ОАЭ, Ирака, США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

Победитель среди мужчин Игорь Олефиренко (Украина) установил новый рекорд, завершив дистанцию за 1 час и 6 минут. Прошлогодний рекорд составлял 1 час 7 минут и был установлен представителем Турции. Вторым среди мужчин в нынешнем марафоне стал Магомед Джафар Муради (Иран), третьим - Омар Алканоглу (Турция).

Среди женщин победительницей стала Челик Фадиме (Турция), второе место заняла Валентина Полтавска (Украина), третье - Анастасия Петрова (Россия).

Впервые в этом соревновании приняли участие паралимпийцы.

"Бакинский марафон" был проведен впервые в 2016 году по инициативе фонда Гейдара Алиева.-0-