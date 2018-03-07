III Бакинский шопинг-фестиваль пройдет 1-31 мая , сообщает
В фестивале примут участие около 800 магазинов, расположенных в Баку, информирует Бюро конгрессов Азербайджана.
Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов (около $59) в магазинах, отмеченных стикерами "Baku Shopping Festival - Tax Free", получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Эту сумму можно будет получить как наличным, так и путем перевода на банковский счет.
Во время фестиваля также планируется проведение лотереи с розыгрышем ценных подарков, в конце недели пройдут развлекательные игры, показы мод и другие мероприятия.-0-
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