Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон провел тест-драйв на дорогах Баку

В Баку приехал британский телеведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон, сообщает Trend .

Джереми Кларксон на своей странице в Instagram разместил несколько фотографий, сделанных в Баку. В интернет также попал видеоролик того, как ведущий проводит тест-драйв автомобиля. Это доказывает, что Джереми Кларксон и его команда прибыли в Азербайджан для съемок проекта The Grand Tour.

The Grand Tour – британская автомобильная телепрограмма, созданная бывшими ведущими Top Gear - Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем. Мировая премьера первого сезона состоялась 14 декабря 2016 года, второго - 8 декабря 2017 года.-0-