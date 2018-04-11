11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоговая явка на президентских выборах в Азербайджане составила 74,51%, сообщают информагентства со ссылкой на информацию ЦИК.
Свои голоса за кандидатов отдали почти 4 млн человек, всего избирательным правом в стране обладают более 5,3 млн. Обязательного порога явки нет, поэтому выборы признают состоявшимися в любом случае.
На пост главы государства претендуют 8 кандидатов, среди них и действующий президент Ильхам Алиев.
Главу государства в Азербайджане впервые выбирают на 7 лет.
По данным экзитпола, который провел Центр независимых исследований ELS, Ильхам Алиев лидирует на выборах с 82,71% голосов. Для проведения экзитпола были использованы 60 тыс. анкет, работа велась на 300 избирательных участках 118 избирательных округов.-0-
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