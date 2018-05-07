Международный аэропорт Гейдар Алиев стал обладателем пяти звезд от Skytrax

Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "5 Звезд" самой престижной организации в сфере аудита аэропортов – Skytrax World Airport Awards, сообщает Trend .

Торжественная церемония награждения прошла 7 мая в Баку. В рамках церемонии состоялось открытие стелы, расположенной на въезде в бакинский аэропорт и символизирующей его пятизвездочный статус. Участники мероприятия также ознакомились с условиями, созданными в новом аэровокзальном комплексе Терминал 1.

Информагентство отмечает, что помимо международного аэропорта Гейдар Алиев по всему миру этой наивысшей оценки достигли всего восемь аэропортов.

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) сдан в эксплуатацию 23 апреля 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. На церемонии открытия нового терминала выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметивший, что развитие воздушного транспорта является одним из приоритетных вопросов в Азербайджане, которому государство оказывает поддержку. "Здесь созданы все необходимые условия для пассажиров. Построены очень удобные зоны отдыха, общественные места, большие холлы. А сверху это здание напоминает большую птицу с раскрытыми крыльями. Точно так же сегодня развивается Азербайджан, широко раскрыв свои крылья.", - подчеркнул глава государства.

Мировая инспекция аэропортов, проводимая Skytrax и оценивающая обслуживание пассажиров и условия среди 550 аэропортов, считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов. Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и, следовательно, дают объективную оценку превосходства и качества аэропорта. Во время инспекции Skytrax также провела опрос среди 13,73 млн пассажиров из 100 стран.-0-