Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в список лучших аэропортов мира

Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев занял 65-е место в списке самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов мира в мировом рейтинге World Airport Awards-2018, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров. Об этом сообщает
Возглавил список шестой год подряд Сингапурский международный аэропорт Чанги.
Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев возглавил список самых лучших среди всех аэропортов России и стран СНГ, а также занял третье место в списке аэропортов, ежегодно обслуживающих до 5 млн пассажиров. Список возглавил Лондон-Сити.
В рейтинге лучших терминалов аэропорт Гейдар Алиев (Терминал-1) занял 10-е место. Лидером стал аэропорт Лондона Хитроу (Терминал-2).
Рейтинг Skytrax World Airport Awards является результатом изучения 13,73 млн опросных листов, которые получили пассажиры свыше 100 национальностей в 550 аэропортах по всему миру в период с августа 2017 года по февраль 2018 года. Пассажиры оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности до разнообразия магазинов и дружелюбности персонала.-0-
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