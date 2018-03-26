Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в список лучших аэропортов мира

Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев занял 65-е место в списке самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов мира в мировом рейтинге World Airport Awards-2018, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров. Об этом сообщает Trend .

Возглавил список шестой год подряд Сингапурский международный аэропорт Чанги.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев возглавил список самых лучших среди всех аэропортов России и стран СНГ, а также занял третье место в списке аэропортов, ежегодно обслуживающих до 5 млн пассажиров. Список возглавил Лондон-Сити.

В рейтинге лучших терминалов аэропорт Гейдар Алиев (Терминал-1) занял 10-е место. Лидером стал аэропорт Лондона Хитроу (Терминал-2).

Рейтинг Skytrax World Airport Awards является результатом изучения 13,73 млн опросных листов, которые получили пассажиры свыше 100 национальностей в 550 аэропортах по всему миру в период с августа 2017 года по февраль 2018 года. Пассажиры оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности до разнообразия магазинов и дружелюбности персонала.-0-