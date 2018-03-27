Международный госпиталь Bona Dea открылся в Баку

Международный госпиталь Bona Dea открылся в Низаминском районе Баку 27 марта, сообщает Trend .

В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Главный исполнительный директор Международного госпиталя Bona Dea Фаиг Алиев и главный врач Муса Аббасов проинформировали главу государства и Первую леди об этом медицинском учреждении. Было отмечено, что по уровню медицинского оборудования и технического оснащения госпиталь является одним из немногочисленных в мире лечебных учреждений, отвечающих в этой сфере самым современным требованиям.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в госпитале, и встретились с коллективом.-0-