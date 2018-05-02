Первые этажи многоэтажек в Баку будут отданы под детсады

Первые этажи многоэтажек в Баку будут отданы под детские сады. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по науке и образованию сказал глава комитета Иса Габиббейли, сообщает Trend .

"Отныне во всех многоэтажках в Баку будут создаваться детсады", - отметил глава комитета.

Кроме того, на заседании было предложено внести изменение в положение о воспитании детей в дошкольных образовательных учреждениях и установить, что дети привлекаются в эти учреждения не с трех лет, а с одного года.

"С целью удовлетворения потребностей населения принято решение внести изменение в закон "О дошкольном образовании", чтобы дети поступали в детсады с одного года. В мире есть детсады, в которых дети воспитываются с двух-трех месяцев. Но в Азербайджане реальность такова, что ребенка до года должна воспитывать мать", - сказал Иса Габиббейли.-0-