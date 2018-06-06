В Азербайджане более 30 человек обратились в больницы после землетрясения

Более 30 человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана, один человек скончался от инсульта, спровоцированного сильным стрессом. Об этом сообщили
Как отметил первый замглавы Исполнительной власти Загатальского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофиг Ахмедов, при землетрясении были повреждены дома и социальные объекты.
"Вчера в 24 км к югу от города Загатала произошло землетрясение силой около 6 баллов. Погибших и пострадавших нет. Нанесен ущерб приусадебным земельным участкам, на стенах домов появились трещины. Обращения в связи с ущербом, нанесенным землетрясением, продолжают поступать", - сообщил Тофиг Ахмедов.
По его словам, жизнь в районе продолжается в обычном режиме, в школах идут уроки. "Здания районных школ практически новые, поэтому никаких проблем здесь нет. Все службы работают в усиленном режиме. Перебоев в подаче света, газа и воды нет", - отметил Тофиг Ахмедов.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 5 июня в Загатальском районе на северо-западе Азербайджана. Как отметил директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, после землетрясения все еще фиксируются слабые подземные толчки.
"Афтершоки фиксируются только в Загатале. В целом же сейсмологическая ситуация в районе и на территориях вокруг относительно спокойная", - сказал он.-0-
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