В Азербайджане более 30 человек обратились в больницы после землетрясения

Более 30 человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана, один человек скончался от инсульта, спровоцированного сильным стрессом. Об этом сообщили Trend в Минздраве страны.

Как отметил первый замглавы Исполнительной власти Загатальского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофиг Ахмедов, при землетрясении были повреждены дома и социальные объекты.

"Вчера в 24 км к югу от города Загатала произошло землетрясение силой около 6 баллов. Погибших и пострадавших нет. Нанесен ущерб приусадебным земельным участкам, на стенах домов появились трещины. Обращения в связи с ущербом, нанесенным землетрясением, продолжают поступать", - сообщил Тофиг Ахмедов.

По его словам, жизнь в районе продолжается в обычном режиме, в школах идут уроки. "Здания районных школ практически новые, поэтому никаких проблем здесь нет. Все службы работают в усиленном режиме. Перебоев в подаче света, газа и воды нет", - отметил Тофиг Ахмедов.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 5 июня в Загатальском районе на северо-западе Азербайджана. Как отметил директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, после землетрясения все еще фиксируются слабые подземные толчки.

"Афтершоки фиксируются только в Загатале. В целом же сейсмологическая ситуация в районе и на территориях вокруг относительно спокойная", - сказал он.-0-