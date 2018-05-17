Развитие кадров в IT-сфере является приоритетом для Минобразования Азербайджана

Развитие кадрового потенциала в сфере информационно-коммуникационных технологий является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства образования Азербайджана, сказал 17 мая на конференции, организованной по случаю Дня информационного общества, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, сообщает Trend .

По словам Фирудина Гурбанова, направление развития отрасли ИКТ является приоритетом для государства и доказательством тому являются утвержденные в Азербайджане важные госпрограммы, которые обеспечивают развитие данной отрасли.

"На плечи Минобразования возложены вопросы повышения кадрового потенциала и подготовка отвечающих своевременным требованиям отраслевых специалистов. В этой связи сегодня во всех средних школах проводятся уроки информатики, а в вузах обучают по ряду специальностей в IT-сфере. Мы и в будущем будем уделять особое внимание расширению обучения по этим специальностям", - отметил Фирудин Гурбанов.

По его словам, важную роль в повышении навыков и уровня знаний среди молодежи играют различного рода интеллектуальные конкурсы и олимпиады, проведение которых также является приоритетным направлением деятельности министерства.-0-