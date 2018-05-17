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Развитие кадров в IT-сфере является приоритетом для Минобразования Азербайджана

Азербайджан 17.05.2018 | 16:51
Во время конференции. Фото Tend
Во время конференции. Фото Tend

Развитие кадрового потенциала в сфере информационно-коммуникационных технологий является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства образования Азербайджана, сказал 17 мая на конференции, организованной по случаю Дня информационного общества, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, сообщает Trend.

По словам Фирудина Гурбанова, направление развития отрасли ИКТ является приоритетом для государства и доказательством тому являются утвержденные в Азербайджане важные госпрограммы, которые обеспечивают развитие данной отрасли.

"На плечи Минобразования возложены вопросы повышения кадрового потенциала и подготовка отвечающих своевременным требованиям отраслевых специалистов. В этой связи сегодня во всех средних школах проводятся уроки информатики, а в вузах обучают по ряду специальностей в IT-сфере. Мы и в будущем будем уделять особое внимание расширению обучения по этим специальностям", - отметил Фирудин Гурбанов.

По его словам, важную роль в повышении навыков и уровня знаний среди молодежи играют различного рода интеллектуальные конкурсы и олимпиады, проведение которых также является приоритетным направлением деятельности министерства.-0-

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Теги
Азербайджан, информационные технологии, Министерство образования
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