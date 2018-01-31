Скончался пострадавший во время взрыва в Баку

Скончался пострадавший во время взрыва, произошедшего в одном из домов Баку 27 января. Об этом сообщил Trend главврач Республиканского ожогового центра Шохрат Мамедов.

По его словам, у пострадавшего обгорели 90% тела. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

В Баку утром 27 января в подвальном помещении здания, первые три этажа которого не являются жилыми, произошел взрыв, приведший к пожару. В магазине канцтоваров общей площадью 500 кв.м, расположенном на первом этаже 18-этажного здания, были разрушены прилавки, элементы конструкций, выбиты окна и двери. На втором и третьем этажах здания, а также в близлежащих домах частично были выбиты стекла.

Предположительно, взрыв произошел из-за утечки газа.-0-