Участники проекта "Север-Юг" обсудят грузовую базу перевозок в Европу по этому маршруту

Страны-члены проекта “Север-Юг” в январе 2018 года обсудят с операторами и экспедиторами Индии грузовую базу перевозок в Европу, сообщает во вторник ЗАО “Азербайджанские железные дороги”. Об этом информирует Trend .

Этот вопрос в Баку обсудили члены рабочей группы по организации грузоперевозок и развитию транзитного потенциала международного транспортного коридора “Север-Юг”.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Игбал Гусейнов, а также представители железнодорожных структур России, Беларуси и Ирана.

Участники заседания также обсудили график движения контейнерных поездов из иранской Астары до Москвы и в обратную сторону, открытие железнодорожного участка Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), различные отчеты представителей Ирана и Азербайджана. В конце мероприятия были подписаны соответствующие документы.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн т грузов в год, а в дальнейшем - более 10 млн т грузов.-0-