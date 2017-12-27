Участники проекта "Север-Юг" обсудят грузовую базу перевозок в Европу по этому маршруту

Страны-члены проекта “Север-Юг” в январе 2018 года обсудят с операторами и экспедиторами Индии грузовую базу перевозок в Европу, сообщает во вторник ЗАО “Азербайджанские железные дороги”. Об этом информирует
Этот вопрос в Баку обсудили члены рабочей группы по организации грузоперевозок и развитию транзитного потенциала международного транспортного коридора “Север-Юг”.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Игбал Гусейнов, а также представители железнодорожных структур России, Беларуси и Ирана.
Участники заседания также обсудили график движения контейнерных поездов из иранской Астары до Москвы и в обратную сторону, открытие железнодорожного участка Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), различные отчеты представителей Ирана и Азербайджана. В конце мероприятия были подписаны соответствующие документы.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн т грузов в год, а в дальнейшем - более 10 млн т грузов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3414 BYN
|2.341 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9717 BYN
|1.973 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4289 BYN
|3.395 BYN
|3.422 BYN