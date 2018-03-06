В Азербайджане будет построен новый автомобильный завод. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ровшан Наджаф, сообщает Trend .

Завод будет построен в Гаджигабульском промышленном квартале. По словам исполнительного директора, в этой связи ведутся переговоры с зарубежными инвесторами. На предприятии планируется наладить производство как легковых, так и грузовых автомобилей.

Ровшан Наджаф отметил, что в 2018 году автомобильный завод будет введен в строй в Нефтчалинском промышленном квартале.

К концу марта текущего года запланировано открытие первого совместного азербайджано-иранского автомобильного завода, который строится в Нефтчалинской промышленной зоне. Его учредителями являются компании Iran Khodro и Azeurocar.

Как ожидается, на этом заводе будет налажен выпуск автомобилей марок Dena, Rana, Soren и Samand, а также ряда моделей Peugeot. Проект оценивается в 24 млн манатов, а ежегодная мощность завода составит около 10 тыс. автомобилей. В будущем автомобили планируется поставлять в Украину, Россию и страны Центральной Азии.

Сегодня автомобили в Азербайджане производятся в Гяндже и Нахчыване. Нахчыванский автомобильный завод, производящий легковые автомобили, приступил к деятельности в январе 2010 года.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларус", автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал". Помимо тракторов и автомобилей, на Гянджинском автозаводе налажено производство различного навесного оборудования для тракторов "Беларус". На технику, произведенную на предприятии, выдается гарантия сроком на один год, а также обеспечено ее качественное сервисное обслуживание во всех регионах страны.-0-