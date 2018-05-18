В Азербайджане изменены правила декларирования товаров и транспорта, пересекающих таможенную границу

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила декларирования товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу". Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает
Согласно изменениям в пункте 17.1 "Правил декларирования товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу", лицо, ответственное за транспортное средство, для которого предусмотрен въезд на таможенную территорию, должно заранее в письменной или электронной форме представить нижеперечисленную информацию таможенным органам: ожидаемое время въезда на таможенную территорию транспортного средства; направления и маршруты движения транспортного средства; экипаж и пассажиры транспортного средства; груз, который будет выгружен на таможенной территории, независимо от целей назначения и доставки; груз, не предусмотренный для выгрузки на таможенной территории, при наличии такового; таможенная зона, в которую войдет транспортное средство.-0-
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