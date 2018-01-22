В Азербайджане могут запретить продажу лекарств лицам до 14 лет

В Азербайджане могут запретить продажу лекарств лицам, не достигшим 14 лет. В связи с этим предлагается внести поправки в закон "О лекарственных средствах", сообщает информационное агентство Trend .

Поправка предусматривает запрет на продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет, учитывая вред, который может быть нанесен их здоровью и жизни.-0-