В Азербайджане началось голосование на президентских выборах

11 апреля, Баку /БЕЛТА -
За пост главы государства борются восемь кандидатов, в числе которых действующий президент страны Ильхам Алиев.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сообщил, что в день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
На тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах установлены веб-камеры. В течение дня на сайте ЦИК можно наблюдать за процессом голосования.
За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.
Голосование на президентских выборах завершится в 19.00 по местному времени.-0-
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