В Азербайджане началось голосование на президентских выборах

11 апреля, Баку /БЕЛТА - Trend /. В Азербайджане сегодня проходит голосование на президентских выборах.

За пост главы государства борются восемь кандидатов, в числе которых действующий президент страны Ильхам Алиев.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сообщил, что в день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

На тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах установлены веб-камеры. В течение дня на сайте ЦИК можно наблюдать за процессом голосования.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19.00 по местному времени.-0-