В Азербайджане начинается агитационная кампания на выборах президента

19 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане стартует агитационная кампания в связи с президентскими выборами, которые состоятся 11 апреля.
Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, предвыборная агитация начинается за 23 дня до выборов, то есть 19 марта, и заканчивается за 24 часа до самих выборов, то есть 10 апреля в 08.00 по местному времени.
Агитация может вестись зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.
Президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года. В них примут участие 8 кандидатов. За процедурой голосования будут следить 115 международных и более 42 тыс. местных наблюдателей.-0-
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