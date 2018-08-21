В Азербайджане отмечается праздник Курбан-байрам

В Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, отмечается один из самых главных религиозных праздников - Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Азербайджанский народ с этим священным праздником поздравил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend .

Курбан-байрам (Ид аль-адха) - один из самых священных дней для всего исламского мира и один из древних праздников. Он совпадает с днем завершения паломничества в Мекку. Самым значимым обрядом этого праздника является паломничество Хадж.

Обряд жертвоприношения уходит своими корнями к случаю, который произошел с пророком Ибрагимом. Ему приснилось, что Аллах приказывает принести в жертву его сына Исмаила. Таким образом Всевышний собирался проверить веру Ибрагима. Как истинный верующий Ибрагим был готов выполнить наказ Аллаха, да и Исмаил был готов стать жертвой. Однако, как повествуется в Коране, Всевышний ниспослал Ибрагиму барана, который и был принесен в жертву вместо родного сына Ибрагима. Это произошло в Мекке, в долине Мина, где по сей день в память об этом событии совершается главный обряд праздника.

Праздновать день жертвоприношения мусульмане начинают с раннего утра. Они совершают полное омовение, надевают новую и опрятную одежду, а затем идут в мечеть к утренней молитве. После праздничной молитвы в мечети имам читает проповеди, восхваляющие Аллаха и его пророка Мухаммеда, затем разъясняется суть праздника, рассказывается о поступке пророка Ибрагима, о значении хаджа и обряда жертвоприношения. По окончании проповеди мусульмане, как правило, совершают религиозный ритуал, раздают жертвенное мясо нуждающимся, посещают кладбище, где читают молитвы за упокой души умерших, а также совершают паломничество к местным святыням.

Во время праздника Курбан-байрам каждый мусульманин должен принести в жертву животное. Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе. Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. Овца или коза могут быть принесены в жертву только от одного человека, а корова, бык или верблюд - от семи. Ритуальный обряд можно совершать как в первый, так и в последующие дни праздника, однако оставлять мясо жертвенного животного на послепраздничные дни запрещено. Каждый мусульманин в этот праздник должен съесть мясное блюдо.

Согласно мусульманским преданиям, на спине животного, принесенного в жертву, правоверный сможет проследовать в рай, минуя мост Сират, "тонкий, как волос, острый, как лезвие меча, горячий, как пламя", перекинутый над адом. Если же мусульманин уклонится от принесения жертвы, то не сможет преодолеть Сират и попадет в ад.

Как правило, праздник длится три дня. В течение всего этого времени мусульмане просят у своих близких прощения за плохие поступки, посещают могилы предков и молят Аллаха о добре и мире. Для мусульман Курбан-байрам не только праздник, но и возможность получить отпущение грехов перед Всевышним.

Курбан-байрам - праздник заботы о ближнем, единения семьи и покорности Всевышнему, поэтому в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и щедрости.-0-