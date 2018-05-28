В Азербайджане отмечают День Республики

В Азербайджане отмечают 100-летие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР). По этому случаю в стране проходят торжественные мероприятия, сообщает
Так, Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая посетил памятник, воздвигнутый в честь Азербайджанской Демократической Республики на улице Истиглалият в столице Азербайджана Баку. Глава государства возложил к памятнику венок.
Кроме того, в центре Гейдара Алиева был организован официальный прием по случаю 100-летия АДР в котором приняли участие глава государства, выступивший с официальной речью, и первая леди Мехрибан Алиева.
Также в честь празднования знаменательной даты были проведены различные мероприятия, в том числе показательные выступления военных оркестров и велопробег "Мы - преемники АДР".
В честь 100-летия со дня образования Азербайджанской Демократической Республики был покорен новый пик на Большом Кавказе. Вершина на высоте 3740 м над уровнем моря на территории Гусарского района названа "Пик 100-летия АДР". В состав экспедиции вошли не только профессиональные альпинисты, но и представители структур, участвующие в проекте. На пике установлено информационное табло, посвященное 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.
В адрес президента Ильхама Алиева поступают поздравления от глав государств в честь Дня Республики. Президента Азербайджана поздравил также и Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев подписал распоряжение о 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики. Тем самым он объявил 2018 год в стране "Годом Азербайджанской Демократической Республики".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.34 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.007 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN