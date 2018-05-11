В Азербайджане отпраздновали 95-летнюю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В честь 95-летней годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева по всей стране прошли торжественные мероприятия. Об этом сообщает Trend .

В день рождения Гейдара Алиева, который состоялся 10 мая, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи посетили Аллею почетного захоронения и возложили венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, тем самым почтив его память. Они также приняли участие в кампании по посадке деревьев на зеленом участке вокруг дороги Гала-Тюркан.

Кроме того, 10 мая в Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная 95-летнему юбилею общенационального лидера, во время которой Ильхам Алиев выступил с речью. После церемонии на фасаде здания Центра Гейдара Алиева была показана видеокомпозиция с фотографиями Гейдара Алиева и современного Азербайджана.-0-