В Азербайджане планируется создать молодежный телеканал, сообщает
Согласно проекту, в планах стоит создание и электронного портала, который получит название e-gənclik.
Также в 2019-2022 годах основными направлениями молодежной политики будут такие направления, как стимулирование труда талантливой и творческой молодежи, решение актуальных для молодежи вопросов, стимулирование участия молодежи в работе НПО.-0-
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