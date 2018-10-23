В Азербайджане планируется создать молодежный телеканал, сообщает Trend .

Согласно проекту, в планах стоит создание и электронного портала, который получит название e-gənclik.

Также в 2019-2022 годах основными направлениями молодежной политики будут такие направления, как стимулирование труда талантливой и творческой молодежи, решение актуальных для молодежи вопросов, стимулирование участия молодежи в работе НПО.-0-