В связи с реализацией мер, принятых в “Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики” за 2017 год, в Азербайджане появится агентство по конкуренции, сообщает Trend .

Данный шаг был осуществлен для создания благоприятной бизнес-среды в стране. Кроме того, для достижения данной цели был изучен международный опыт и в итоге подготовлен проект соответствующего указа, а также новый вариант Кодекса конкуренции.

В самой "Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана” отмечалось, что только в условиях полной конкуренции можно придать стимул экономике и повысить конкурентоспособность местной продукции и услуг. “Совершенствование конкурентной среды требует здорового и полностью совершенного законодательства по вопросам конкуренции, а также реализации независимым органом этого законодательства, и в целом экономической политики, которая следует принципам конкуренции, устраняет преграды в развитии конкуренции и не допускает монополии”, - говорится в документе.-0-